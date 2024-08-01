سموحة يُسقط المصري في الدوري الممتاز

تمكن نادي سموحة من الفوز على نظيره فوزا المصري البورسعيدي بهدف نظيف اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 32 من دوري نايل.

وأقيمت المباراة بين المصري وسموحة على ملعب الجيش ببرج العرب.

أقرأ أيضًا.. ميكالي يعلق على تأهل مصر لربع نهائي أولمبياد باريس ويشعل حماس الجماهير

وسجل حسام حسن قائد نادي سموحة والهداف التاريخي للفريق هدف اللقاء الوحيد في مرمى النادي المصري في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يحتل النادي المصري المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة من 32 مباراة، بينما يأتي نادي سموحة في المركز الخامس برصيد 48 نقطة من 31 مباراة .

تشكيل المصري ضد سموحة في الدوري الممتاز

حراسة المرمى: محمود جاد.

في الدفاع: كريم العراقي- محمد دبش- باهر المحمدي- عمرو سعداوي

في الوسط الدفاعي: أمادو باه- محمود حمادة

في الوسط الهجومي: عبد الرحيم دغموم- حسين فيصل- صلاح محسن

في الهجوم: فخر الدين بن يوسف