كاف يفتح تحقيقًا بخصوص مزاعم انتهاك لوائح الحوكمة والتدقيق

فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تحقيقًا رسميًا اليوم الخميس بخصوص مزاعم انتهاك لوائح الحوكمة والتدقيق الداخلية.

ونشر كاف بيان رسمي، لتوجيه لجنة التدقيق والحوكمة التابعة له بالتحقيق في مزاعم انتهاك لوائح الحوكمة والتدقيق الداخلية.

وقال البيان، من المقرر أن تقوم اللجنة بتعيين إحدى شركات المحاماة الدولية أو شركات التدقيق والخدمات المهنية ذات الاحترام الدولي للتحقيق في هذه المزاعم، وتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (EXCO).

ومن جانبه أكد باتريس موتسيبي رئيس كاف، على التزام الاتحاد بممارسات الحوكمة والتدقيق والشفافية العالمية.

أضاف موتسيبي: “لن يتم التسامح مطلقًا مع الفساد أو انتهاك لوائح الحوكمة الداخلية والمراجعة والشفافية أو انتهاك النظام الأساسي للكاف، والاتحاد الدولي لكرة القدم”.

وأضاف: “لقد أسسنا إدارة الحوكمة الداخلية والامتثال في عام 2021 التي لفتت انتباهنا إلى هذا الانتهاك المزعوم”.

وواصل: “الثقافة الحالية داخل كاف، تركز على أفضل ممارسات الحوكمة، ساهمت في اكتساب الاحترام من قبل الرعاة والشركاء والحكومات الإفريقية وأصحاب المصلحة الدوليين”.

واختتم: “اللجنة التنفيذية ستناقش تقرير لجنة التدقيق والحوكمة وستتخذ الإجراءات المناسبة فورًا إذا تم تحديد أي سلوك غير لائق”.