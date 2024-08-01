موعد مباراة الاهلي القادمة بعد الفوز على البنك الأهلي

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي من تحقيق الفوز اليوم الخميس أمام نظيره البنك الاهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الاهلي بهدف دون مقابل أمام نظيره البنك الاهلي، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الأربعاء.

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وأحرز هدف الفوز لصالح النادي الاهلي وسام أبو علي في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول حيث انتهى بتقدم الأحمر بهدف دون رد.

موعد مباراة الاهلي القادمة بعد الفوز على البنك الاهلي

ويستعد الاهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد القادم 4 أغسطس ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي إلى 75 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد البنك الاهلي عند 34 نقطة محتلًا المركز الثاني عشر.