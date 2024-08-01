شاهد انفعالات كولر في مباراة الاهلي أمام البنك بالدوري

التقطت عدسات النقل التليفزيوني انفعالات السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الاهلي خلال مباراة البنك الاهلي في الدوري.

وظهر مارسيل كولر وهو ينفعل على لاعبي الاهلي خلال الشوط الثاني من المباراة وظهرت عليه ملامح عدم الرضا عن الأداء.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الفوز أمام نظيره البنك الاهلي، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، بهدف دون رد.

وسجل هدف الفوز لصالح النادي الاهلي في شباك البنك الاهلي، الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، والذي وصل إلى هدفه رقم 15 في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم معتليًا بها صدارة جدول ترتيب الهدافين.

ورفع الاهلي رصيده إلى 75 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد البنك الاهلي عند 34 نقطة محتلًا المركز الثاني عشر.