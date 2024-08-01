وسام أبو علي يقود الاهلي للفوز على البنك في الدوري المصري

علق المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على فوز الأحمر أمام نظيره البنك الاهلي في إطار الدوري المصري الممتاز.

وفاز النادي الاهلي بهدف دون مقابل أمام نظيره البنك الاهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وسجل وسام أبو علي هدف الفوز لصالح الاهلي في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة المقدمة من رابطة الأندية.

ووصل وسام أبو علي إلى الهدف رقم 15 له في بطولة الدوري المصري الممتاز مع الاهلي لينفرد بصدارة هدافي البطولة.

وقال وسام أبو علي بعد انتهاء المباراة في مقطع فيديو نشره الاهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “الحمد لله على المكسب اليوم، المباراة كانت صعبة جدًا جدًا ولكن حققنا الفوز في النهاية واقتربنا من تحقيق الهدف مع بعض بإذن الله “.