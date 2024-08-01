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"في كابوسك".. جماهير الأهلي توجه رسالة قوية في مباراة البنك الأهلي (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

وجهت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات استاد القاهرة، لدعم الفريق أمام البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الممتاز.

ورفعت جماهير الأهلي لافتة تحمل عبارة: "مهما زاد طموحك، الأهلي ينتظرك في كابوسك".

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ32 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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