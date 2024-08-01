"في كابوسك".. جماهير الأهلي توجه رسالة قوية في مباراة البنك الأهلي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

وجهت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات استاد القاهرة، لدعم الفريق أمام البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ورفعت جماهير الأهلي لافتة تحمل عبارة: "مهما زاد طموحك، الأهلي ينتظرك في كابوسك".

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ32 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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