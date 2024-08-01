شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤمن القمة ويغازل درع الدورى بهدف وسام أبو على فى البنك والان مع تفاصيل الخبر

واصل الأهلي سلسلة انتصاراته المحلية بعدما حقق فوزاً هاماً على البنك الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة في الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز، سجل هدف الأهلي وسام أبو علي في الدقيقة الثامنة.

بهذه النتيجة يؤمن الأهلى قمة الدوري برصيد 75 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 24 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 66 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

واقترب الأهلي كثيراً من حسم بطولة الدوري الممتاز بفوزه على البنك، ويحتاج المارد الأحمر 4 نقاط للتتويج ببطولة الدوري رسمياً دون النظر لنتائج بيراميدز منافس الأهلي على الدوري هذا الموسم.

فيما يحتل البنك الأهلى المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 16 لقاء، وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 45 هدفا.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد وأكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات وإمام عاشور ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي ، كالتالى ، أحمد صبحى ومحمد عبد الغنى، سعيدو سيمبورى، عاصم صلاح، محمد بسيونى واسحاق يعقوبو، احمد النادرى، سيرجى أكا، محمد هلال واحمد مدبولي و ياو أنور.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين، لكن الخطوة الأكبر كانت للأهلي الذي ضغط بكل خطوطه لتسجيل هدف التقدم وكان له ما أراد حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 8 عن طريق وسام أبو علي من ضربة حرة مباشرة.

بعد الهدف نشط أداء البنك وضغط عن طريق ياور أنور ومدبولي، وهدد مرمى الشناوي أكثر من مرة مع محاولات هجومية أخرى من الأهلي وتعرض محمد هاني لإصابة بسيطة قبل أن يستكمل المشاركة في المباراة وينحصر الأداء وسط الملعب وتنعدم الخطورة عدة دقائق.

في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حاول الفريقان التسجيل، وسدد إمام عاشور كرة قوية تصدى لها أحمد صبحي حارس البنك ، بعدها ينتهي هذا الشوط بتقدم الأهلي بهدف وسام أبو علي.

بدأ البنك الأهلي الشوط الثاني بشكل قوي ونشط هجومياً ونال أحمد مدبولي بطاقة صفراء للخشونة مع ياسر إبراهيم، قبل أن يهدر لاعبو الأهلي أكثر من فرصة عن طريق وسام أبو علي وأكرم توفيق.

وأشهر أمين عمر بطاقة صفراء لـ رضا سليم في الدقيقة 60 للخشونة مع أحمد مدبولي، وكثف البنك هجماته وسدد محمد هلال ضربة حرة مباشرة قوية للغاية في الدقيقة 61 نجح محمد الشناوي في تحويل الكرة إلى ضربة ركنية.

في الدقيقة 68 شارك عمر كمال عبد الواحد بدلاً من حسين الشحات، كما شارك كريم نيدفيد بدلاً من أكرم توفيق، وكاد عمر يسجل هدف في أول لمسة له في الملعب بعدما لعب كرة "لوب" لكنها جاءت أعلى العارضة.

ونال محمد هلال بطاقة صفراء للخشونة مع كريم نيدفيد في الدقيقة 74، وضغط البنك بقوة مع هجمات مرتدة خطرة من الأهلي وأهدر رضا سليم فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما ارتقى لكرة عرضية جيدة من عمر كمال لكنه سددها برأسه بجوار القائم بغرابة شديدة، بعدها ألغى الحكم أمين عمر هدفا سجله كريم بامبو هدف التعادل للبنك من رأسية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، مُستنداً لقرار تقنية الفار التي أكدت أن الهدف جاء من تسلل كريم بامبو بعدها انحصر اللعب وسط الملعب ويفوز الأهلي بهدف نظيف.



إمام عاشور خلال اللقاء



إمام عاشور



إمام



جانب من أحداث الشوط الثانى



جانب من المباراة الشوط الثانى



حسين الشحات خلال اللقاء



حسين الشحات مباراة الأهلى والبنك الأهلى



حسين الشحات



رضا سليم خلال اللقاء



عمرو كمال



كريم فؤاد



لاضا سليم