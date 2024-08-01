شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على المصرى 1-0 بدورى NIlE .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة الفوز على نظيره المصرى بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز "دورى NILE".

وتمكن حسام حسن مهاجم فريق سموحة من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 56 عقب استغلال كرة عرضية ليسددها بشباك محمود حارس مرمى فريق المصرى البورسعيدى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق سموحة للنقطة 48 محتلا المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، بينما توقف رصيد فريق المصرى البورسعيدى عند النقطة 52 محتلا المركز الثالث.

وخاض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى.. محمود جاد.

خط الدفاع.. كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي.

خط الوسط.. محمود حمادة، أمادو با كثنائي، حسين فيصل، عبد الرحيم دغموم.

الهجوم.. فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن.

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى كالتالى:

حراسة المرمى.. الهانى سليمان.

خط الدفاع.. عبد الرحمن عامر، بركات حجاج، جاستيس أرثر، محمد سعيد مكرونة.

خط الوسط.. محمد متولى كناريا، أبوبكر ليادى، عمرو قلاوه، دوكو دودو.

خط الهجوم .. حسام حسن، مصطفى البدرى.