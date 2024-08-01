شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نقاط تفصل الأهلى عن التتويج بلقب الدورى بعد الفوز على البنك والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الأهلي من حسم درع الدوري للموسم الحالي 2023 / 2024، حيث يحتاج 4 نقاط من أجل التتويج باللقب بشكل رسمي، بعدما اعتلى صدارة الدوري برصيد 75 نقطة وبفارق 5 نقط عن بيراميدز الوصيف، ويتبقى للأهلي 5 مباريات بينما يتبقى لبيراميدز 3 مباريات.

وحقق السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى، رقماً قياسياً جديداً بعد الفوز على البنك الأهلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الأسبوع الـ32 في دوري nile.

ووصل كولر إلى الفوز الـ18 على التوالي لينفرد بالرقم القياسى في الفوز المتتالى، بعدما نجح في معادلة الرقم المسجل باسم البرتغالي مانويل جوزيه المدرب التاريخي للأهلي في تحقيق أطول سلسلة انتصارات، بعد الوصول للانتصار رقم 17 على التوالي عقب الفوز على سيراميكا في المباراة الماضية.

وكان مانويل جوزيه صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية بعدد 17 مباراة في موسم 2004 / 2005، قبل أن يتخطى كولر رقم جوزيه في مباراة البنك الأهلى.