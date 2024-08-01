شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: هدف ملغ بقرار الـVAR الأبرز فى لقاء الأهلى والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

المباراة: الأهلى والبنك الأهلى

المسابقة: الجولة 32 من دورى Nile

النتيجة: هدف مقابل لاشيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: أمين عمر

المساعد الأول: يوسف البساطى

المساعد الثانى: اسلام ابو عطا

الحكم الرابع: احمد ناجى

حكام ال VAR: عمرو الشناوى، أحمد صلاح

فى مباراة من المباريات ذات درجة صعوبة متوسطة نجح طاقم التحكيم بقيادة أمين عمر فى إدارتها بشكل جيد نتيجة الفهم الصحيح للقانون وتطبيق المعايير الواحدة فى المخالفات الفنية والعقوبات الانضباطية، تميز الحكم فى عنصر إتاحة الفرصة واستمرار اللعب واعطاء الأفضلية وكانت حالات المباراة كالاتى:-

الحالة الأولى: فى الدقيقة 92 يسجل لاعب البنك الأهلى كريم بامبو هدف من كرة ثابتة يشير الحكم المساعد بصحة الهدف ويسمح باستمرار اللعب، ال VAR يراجع لقطات الإعادة التى تبين وجود كريم بامبو فى موقف متسلل وبالتالى يقوم ال VAR بإلغاء الهدف والقرار صحيح.

اللياقة البدنية: بذل الحكم مجهود كبير فى استغلال عناصر اللياقة البدنية بشكل صحيح بداية من التحمل العام إلى تحمل السرعة والسرعة القصوى عند اللزوم

الحكام المساعدون: يؤخذ على الحكم المساعد الأول عدم رفع الراية واستمرار اللعب فى لقطة هدف البنك الاهلى حيث أن الهدف جاء من كرة ثابتة وكان من المفترض أن يكون فى تمركز سليم للحكم على الحالة بشكل دقيق وهو ما لم يحدث.

حكام الـ VAR: تميز للـ VAR فى لقطة إلغاء هدف البنك الاهلى فى الدقيقة 92 من عمر المباراة.