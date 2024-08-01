شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الأهلي يحافظ على التقدم بهدف أمام البنك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

مرت 60 دقيقة من مباراة الاهلي والبنك الأهلي المقامة حالياً باستاد القاهرة في الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز، بتقدم الأهلي بهدف نظيف سجله وسام أبو علي.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين، لكن الخطوة الأكبر كانت للأهلي الذي ضغط بكل خطوطه لتسجيل هدف التقدم وكان له ما أراد، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 8 عن طريق وسام أبو علي من ضربة حرة مباشرة.

بعد الهدف نشط أداء البنك وضغط عن طريق ياور أنور ومدبولي، وهدد مرمى الشناوي أكثر من مرة مع محاولات هجومية أخرى من الأهلي وتعرض محمد هاني لإصابة بسيطة قبل أن يستكمل المشاركة في المباراة وينحصر الأداء وسط الملعب وتنعدم الخطورة عدة دقائق.

في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ، حاول الفريقين التسجيل وسدد امام عاشور كرة قوية تصدى لها أحمد صبحي حارس البنك ، بعدها ينتهي هذا الشوط بتقدم الأهلي بهدف وسام أبو علي.

بدأ البنك الأهلي الشوط الثاني بشكل قوي ونشط هجومياً ونال أحمد مدبولي بطاقة صفراء للخشونة مع ياسر إبراهيم ، قبل أن يهدر لاعبي الأهلي أكثر من فرصة عن طريق وسام ابو علي وأكرم توفيق. وأشهر أمين عمر بطاقة صفراء لـ رضا سليم في الدقيقة 60 للخشونة مع أحمد مدبولي.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد وأكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات وإمام عاشور ووسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد ومصطفى شوبير ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي، كالتالى: أحمد صبحى ومحمد عبد الغنى، سعيدو سيمبورى، عاصم صلاح، محمد بسيونى واسحاق يعقوبو، احمد النادرى، سيرجى أكا، محمد هلال واحمد مدبولي و ياو أنور

وجاءت قائمة بدلاء البنك الأهلي، كالتالي: حسن شاهين، محمود الجزار، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، احمد ربيع، عماد فتحى، موسى فراوى، جريندو.

يحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 65 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

واقترب الأهلي من حسم درع الدوري للموسم الحالي 2023 / 2024، حيث يحتاج 7 نقاط من أجل التتويج باللقب بشكل رسمي، بعدما اعتلى صدارة الدوري برصيد 72 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، ويتبقى للأهلي 6 مباريات بينما يتبقى لبيراميدز 3 مباريات.

فيما يحتل البنك الأهلى المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

فاز الأهلى على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل البنك الأهلى مع الاتحاد السكندري سلبياً في آخر ظهور بالمسابقة.



الجمهور



جانب من اللقاء



جانب من المباراة



جمهرو النادى الأهلى



جمهور الأهلى



رامى ربيعة



رسالة التواأم مازن ومعاذ



فريق الأهلى



فريق البنك الأهلى



مباراة الأهلى والبنك الأهلى