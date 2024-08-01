شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر بعد وداع الأولمبياد: لا بد من وقت والواحد هيخرج عن صمته والان مع تفاصيل الخبر

أعرب عمر عصر، لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، عن حزنه الشديد بعد وداع أولمبياد باريس 2024، وكتب عصر عبر حسابه على فيس بوك: "قدر الله وما شاء فعل.. لكن لابد من وقت والواحد هيخرج عن صمته".

وخسر عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة من لاعب السويد في دور الثمانية بدورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس. وتمكن عمر عصر من الفوز في شوط واحد فقط ليخسر بنتيجة 4/1 من بطل السويد.

وكرر البطل المصري عمر عصر لاعب تنس الطاولة إنجازه السابق في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بالتأهل إلى ربع نهائي دور الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بباريس 2024.

وفاز عمر عصر على لاعب كازاخستان كيريل جيراسيمينكو في دور الـ 16 بنتيجة 4-2، ليصعد إلى دور الثمانية.