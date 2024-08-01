شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى "دورى NILE" .. وسام أبو على ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد الفلسطيني وسام أبو على مهاجم فريق الأهلى بجدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 15 هدفا عقب إقامة اليوم الخميس 1-8-2024 ثلاث مباريات من عمر المسابقة، حيث استضاف المصرى البورسعيدى نظيره سموحة، بينما التقى المقاولون العرب مع سيراميكا، وواجه الأهلى فريق البنك الأهلى.

الأهلي يؤمن القمة ويغازل درع الدورى بهدف وسام أبو على فى البنك

واصل الأهلي سلسلة انتصاراته المحلية بعدما حقق فوزاً هاماً على البنك الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة في الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز، سجل هدف الأهلي وسام أبو علي في الدقيقة الثامنة.

سموحة يفوز على المصرى 1-0 بدورى NIlE .. فيديو

حقق فريق سموحة الفوز على نظيره المصرى بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز "دورى NILE".

المقاولون يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويقلص فرص البقاء بالدوري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة المقاولون العرب وسيراميكا، جمعت الفريقين في الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وتقدم فريق سيراميكا أولا على أصحاب الأرض بهدف نظيف سجله جون إيبوكا في الدقيقة 42، ثم تعادل المقاولون في الدقيقة الأولى بالشوط الثاني بهدف جواكيم أوجيرا.





جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى "دورى NILE"