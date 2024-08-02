خبير تحكيمي يحسم جدل هدف البنك الملغي أمان الاهلي

كشف محمد صلاح عبد الفتاح، الخبير التحكيمي، عن صحة هدف البنك الاهلي في شباك الاهلي، ضمن منافسات مسابقة الدوري.

أكد محمد صلاح عبدالفتاح، الخبير التحكيمي، أن الهدف الذي سجله فريق البنك الاهلي في مرمى الاهلي ببطولة الدوري الممتاز كان صحيحًا بنسبة 100٪.

وأوضح أن قرار الحكم بإلغاء الهدف كان خطأ ومخالفًا للوائح كرة القدم، إذ كان يجب على الحكم احتساب الهدف لأنه يؤثر في سير ونتيجة المباراة.

حقق فريق كرة القدم الأول بنادي الاهلي فوزًا ثمينًا على نظيره البنك الأهلي بهدف دون مقابل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الفوز للاهلي اللاعب وسام أبو علي في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، ليضمن بذلك الاهلي حصد ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز، يواصل النادي الاهلي تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 72 نقطة.

واقترب الاهلي من التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري بعد الابتعاد بالمركز الأول حيث يحتاج فقط إلى 4 نقاط فقط.

ويواجه الاهلي في المباراة المقبلة نظيره المقاولون العرب ضمن مؤجلات الدوري وبعدها يواجه فريق سموحة.