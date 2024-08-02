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كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على البنك الأهلي؟ (كوميكس)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزاً مهماً على حساب نظيره البنك الأهلي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ32 ببطولة الممتاز.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة، وأداء اللاعبين خلال اللقاء، وأشاد المتابعين بأداء اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مباراة الأهلي ضد فريق البنك الأهلي، بمطالعة الألبوم أعلاه:

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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