محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بنظيره الجونة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفارس الأبيض المباراة وهو يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة، فيما يتواجد الجونة في المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.

موعد مباراة الزمالك والجونة والقناة الناقلة:

ويواجه الأبيض فريق الجونة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والمقرر إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت 2 باعتبارها الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

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