"منتخب أوليمبي وفراعنة اليد"..مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

تقام اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس الجاري عدداً من المواجهات النارية والقوية التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، وأبرزها مواجهة منتخب مصر الأوليمبي والباراجواي بأولمبياد باريس، ولقاء الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري.

ويعرض"الخليج 365"مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

الزمالك ضد الجونة .. الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. أون تايم سبورت 2.

منافسات كرة القدم "أولمبياد باريس 2024":

المغرب ضد أمريكا.. الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 1.

اليابان ضد إسبانيا.. الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 2.

مصر ضد باراجواي.. الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 1.

فرنسا ضد الأرجنتين.. الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 2.

منافسات كرة اليد "أولمبياد باريس 2024":

النرويج ضد مصر.. الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 4.

منافسات كرة الطائرة "أولمبياد باريس 2024":

البرازيل ضد مصر.. الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 5.

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