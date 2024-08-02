ملف الخليج 365.. أرقام تاريخية في الأهلي.. المنتخب الأوليمبي يختتم استعداداته.. إيمان خليف تثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الخميس، أبرزها فوز الأهلي على البنك وأقتربه من اللقب الـ44، كواليس المران الختامي للمنتخب الأوليمبي استعداداً لموقعة باراجواي، واخيراً تفاصيل مفاوضات الأحمر مع مهاجم فلسطيني جديد.

نستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الخميس:

الأهلي يهزم البنك في الدوري ويقترب بقوة من حسم اللقب الـ44

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً على نظيره البنك الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

منتخب مصر الأولمبي يختتم استعداداته لمواجهة باراجواي

اختتم منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم استعداداته اليوم الخميس قبل اللقاء المرتقب الذي سيجمع الفراعنة بنظيره باراجواي في دور الثمانية بدورة الألعاب الأولمبية الجارية في فرنسا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"فلسطيني جديد".. تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم عمر فرج

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل المفاوضات للتعاقد مع الدولي الفلسطيني عمر فرج مهاجم آيك السويدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم المقبل. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"ضابط صف تركي متقاعد".. من هو يوسف ديكتش صاحب فضية أولمبياد باريس؟ (صور وفيديو)

تمكن التركي يوسف ديكتش، من إبهار الجميع خلال منافسات الرماية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

Couples الدوري المصري.. "شفتها في الكعبة قبل ما أعرفها".. قصة حب مؤمن زكريا وزوجته (صور)

السند الحقيقي وست بـ100 راجل، هكذا لقب الجماهير ريهام الشيمي زوجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والتي تقدم كل أوجه الدعم له بعد انتهاء رحلته الكروية اثر إصابته بمرض نادر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"اتهمت في أنوثتها".. من هي إيمان خليف الملاكمة التي أثارت الجدل في الأولمبياد؟

شهدت منافسات السيدات للملاكمة بأولمبياد باريس 2024 واقعة لا تتكرر كثيراً بعد قرار الإيطالية أنجيلا كاريني الانسحاب أمام الجزائرية إيمان خليف بعد أقل من دقيقة إثر لكمتين قويتين على رأسها. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"تقيأ 10 مرات".. أزمة تلوث مياه نهر السين تظهر من جديد في أولمبياد باريس (فيديو)

شهدت دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، أزمة بتلوث مياه نهر السين، مما ترتب عليه إلغاء تمارين رياضة الترياتلون وتأجيل المسابقة نفسها من يوم الثلاثاء إلى صباح أمس الأربعاء، وحقق فريق بريطانيا الفوز على المستويين سيدات ورجال. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

إيقاف عقد الشراكة والرعاية.. قرار عاجل من حسين لبيب في الزمالك

قرر حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، التراجع عن قرار التعاقد مع راعي جديد للشراكة في قطاع الأكاديميات والبراعم بالنادي الأبيض. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الترجي التونسي يعلن عودة يوسف البلايلي رسميا

أعلن نادي الترجي التونسي، عودة الجزائري يوسف البلايلي، مرة أخرى لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"هل يتم إلغاء البطولة؟".. عامر حسين يفجر مفاجأة بشأن فتح باب القيد

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة بشأن موعد فتح باب القيد للموسم الجديد، مؤكدا أن الفرق التي ستشارك في كأس السوبر المصرية هو بطل الدوري وكأس مصر وكأس الرابطة والشركة الراعية تختار أحد الفرق. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)