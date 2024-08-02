جلباب صعيدي.. صورة طريفة يظهر فيها ويجز مع رونالدينيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك مطرب المهرجانات المصري ويجز، صورة له رفقة نجم المنتخب البرازيلي وفريق برشلونة الإسباني السابق رونالدينهو.

وظهر ويجز مرتدياً جلباب صعيدي، رفقة النجم البرازيلي رونالدينهو.

ويتواجد النجم البرازيلي رونالدينهو في ليبيا، للمشاركة في فعاليات مهرجان صيف بني غازي، الذي يفتتحه النجم المصري ويجز.

ويذكر أن فريق الهلال الليبي كان قد أستقبل النجم البرازيلي رونالدينهو، أمس الخميس في مقر النادي، وتم إهدائه القميص رقم 10 للفريق.

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