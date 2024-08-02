ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة اللاعبين لمحمود صابر.. تدريبات حسام غالي.. وصول عمر مروش الولايات المتح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال مباراة فريقه الودية.

كما نشر لاعب المنتخب المصري وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، صورة خلال وصوله إلى مدينة نيويورك الأمريكية.

وهنأ أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز، زميله بالفريق ولاعب المنتخب الأوليمبي محمود صابر، بمناسبة عيد ميلاده.

وحرص عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك على تهنئة محمود صابر لاعب بيراميدز بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر أحمد حسن نجم المنتخب المصري السابق، صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقام أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، بنشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، خلال تواجده مع المنتخب الأوليمبي المصري.

وشارك أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له رفقة أحد أصدقائه.

كما قام أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له خلال تواجده في إحدى مباريات منتخب مصر تحت 23 عاماً، بأولمبياد باريس 2024.

ونشر محمد مجدى أفشة صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحرص رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة من احتفال لاعبي الأهلي بهدف الفوز على حساب البنك الأهلي بالدوري.

كما قام رضا سليم بنشر صورة له، من مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي بالدوري المصري الممتاز.

وحرص سعد سمير مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، على نشر عدد من الصور له خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب.

وقام حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بنشر صورة له رفقة مجموعة من أصدقائه خلال قيامهم ببعض التدريبات البدنية.