(بالصور) صحافة الغرب: الجزائرية إيمان مخلوف "رجل بيولوجياً"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك:هل تستمتع بمشاهدة الرجال وهم يضربون النساء؟ بالطبع لا، لكن اللجنة الأولمبية الدولية قررت خلاف ذلك، إن مشاهدة الرجال وهم يضربون النساء في أعراف اللجنة الأولمبية الدولية أمر جيد طالما كان ذلك في ملعب ضخم ومباراة يشاهدها العالم في أولمبياد باريس المقامة حالياً في فرنسا ويشاهدها الجميع.

بهذه الطريقة التي تقطع بأن إيمان مخلوف الملاكمة الجزائرية ليست أنثى، تناولت صحيفة "نيويورك بوست" القضية المثيرة للجدل في اللحظة الراهن، وهي مباراة الملاكمة التي أقيمت في باريس الخميس ، حيث واجهت اللاعبة الإيطالية أنجيلا كاريني منافستها الجزائرية إيمان خليف.

أين اختبارات هرمون التستوستيرون؟

وتابعت الصحيفة :"في الماضي، كانت خليف يعتبر "ذكرا بيولوجيا"، وفي العام الماضي تم استبعادها من بطولة العالم بعد فشلها في اختبارات هرمون التستوستيرون، ولكن تم السماح لها بالمشاركة في الأولمبياد الباريسي باعتبارها أنثى".

وأضاف التقرير الأميركي :"لسنوات عديدة، حذر النشطاء والرياضيات من وجود رجال بيولوجيين في الرياضات النسائية، وتم منع إيمان خليف من المشاركة في بطولة العالم للملاكمة للسيدات بسبب الفشل في اختبارات هرمون التستوستيرون، وعندما تشتكي اللاعبات من هذا الأمر، نادرا ما يتلقين أي تعاطف أو تصديق".

إيمان خليف، أصبحت فعلياً وسط عاصفة من الجدل حول جنسها في الألعاب الأولمبية، أجبرت منافستها الإيطالية على على الانسحاب، وهي تبكي بعد بعد 46 ثانية فقط من بداية النزال في مباراة الملاكمة، ومع ذلك، من المثير للدهشة مدى ضآلة التعاطف الذي حصلت عليه.

قهر للنساء بسبب عدم التكافؤ

وقال التقرير الأميركي أيضاً :"الشابات اللاتي عملن لساعات وأيام طويلة للوصول إلى ذروة قدراتهن في الأداء، تم تحطيم أحلامهن مرارا وتكرارا بسبب مواجهتن لرجال من الناحية البيولوجية، وهي منافسة ليس بها أي تكافؤ بالطبع".

وختم التقرير :"تمكنت الإيطالية أنجيلا كاريني، التي تدربت بقوة لسنوات، من البقاء في الحلبة لمدة 46 ثانية فقط أمام إيمان خليف، فقد قامت خليف بلكم كاريني بقوة في وجهها أكثر من مرة، مرتان ربما، ولم يكن من الواضح في البداية ما إذا كان أنف الإيطالية قد كسر أم لا، ومن الواضح أن كاريني صرخت وهي تتألم: "هذا ظلم". وبينما حاول الحكم جعلها تصافح خليف رفضت كاريني هذه المصافحة".

متى ينتهي هذا الجنون؟

شعر العديد من الناس في جميع أنحاء العالم، وخاصة في إيطاليا، مسقط رأس كاريني، بالغضب الشديد بسبب ما حدث، لكن يبدو أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تمانع.

من يدري ما إذا كان هذا الجنون سينتهي أو متى. لكن بالنسبة لأي شخص يعتقد أن هذا أمر جيد، فقط تذكر: هناك سجون في جميع أنحاء البلاد بها رجال قاموا بضرب النساء. قد تفلت من تبرير هذا على مرأى من الجميع اليوم. لكنك لن تفعل ذلك إلى الأبد.

صحيفة إيطالية: ليست متحولة جنسياً لكنها ليست أنثى!

قالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية إن قضية خليف وبناء على رأي طبي ليست متحولة جنسياً، و يجب احترام موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على مشاركتها باعتبارها انثى.

وقال البروفيسور جيانلوكا إيماريتي، رئيس الجمعية الإيطالية للغدد الصماء: "المشكلة في كروموسوم XY في المرأة، من الممكن، هناك أشكال مرضية نادرة، وهي لديها نسبة عالية من هرمونات التستوستيرون"

وتابع التقرير :" المباراة بين إيمان خليف وأنجيلا كاريني التي أقيمت الخميس في مسابقة الملاكمة، جعلت اللاعبة الإيطالية تبكي بعد 46 ثانية، وتقول "ليس عدلاً" عدة مرات، ومحور الخلاف هو اختبار الملاءمة بين الجنسين لبطولة العالم للملاكمة 2023 - التي خرج منها الجزائري - والذي كان سيجد في خليف زيادة في هرمون التستوستيرون في الدم ووجود كروموسوم XY، الذكر".

وأضافت لا جازيتا ديللو سبورت :" حتى لو كان الملاكم (اللاعبة) قد شارك بالفعل في أولمبياد طوكيو، وخرج من الدور ربع النهائي، وقد ولدت إيمان خليف امرأة ولكن مع كروموسومات ذكرية، وبعد استبعادها من كأس العالم، تم قبولها بدلاً من ذلك من قبل اللجنة الأولمبية الدولية في ألعاب باريس. المسألة أبعد ما تكون عن البساطة، كما أوضح البروفيسور جيانلوكا إيماريتي، فهذه الحالة معقدة جداً".