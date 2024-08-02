الامارات | منتخب قفز الحواجز يخرج من منافسات «أولمبياد باريس» بالمركز الـ 18

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج المنتخب الوطني للفروسية من المنافسة في مسابقة الفرق لقفز الحواجز ضمن النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، بعدما اختتم منافسات الشوط التأهيلي في المركز الـ18، بإجمالي 72 خطأ، بزمن قدره 249.47 ثانية.

وضم المنتخب الوطني لقفز الحواجز بمسابقة الفرق كلاً من عبدالله المري، وعمر المرزوقي، وعلي الكربي، وسالم السويدي، بمشاركة 60 فارساً يمثلون 20 فريقاً، إذ تأهلت الفرق الـ10 الأولى إلى نهائي المسابقة التي تقام اليوم بقصر فرساي.

وبدأ عمر المرزوقي منافسات الشوط التأهيلي للفرق، مسجلاً 12 خطأ بزمن قدره 76.52 ثانية، فيما سجل الفارس علي الكربي 44 خطأ بزمن قدره 94.34 ثانية، قبل أن يختتم الفارس عبدالله المري مشاركة الفريق بتسجيل 16 خطأ بزمن قدره 78.61 ثانية.

من جهته، قال الفارس سالم السويدي: «إن المنتخب قدم مستويات طيبة في مسابقة الفرق، وأن الفرسان على قدر كبير من الكفاءة والجاهزية للمشاركة في مسابقة الفردي المقبلة»، مشيراً إلى أن «فترات الإعداد الطويلة والاستعدادات المكثفة، عززت من قوة العلاقة بين فرسان الإمارات، وروح الفريق الواحد الذي يسعى جاهداً إلى تقديم أداء مشرف يليق بسمعة ومكانة الرياضة الإماراتية».

وأضاف: «المنتخب استفاد من هذه المحطة، وجميع الفرسان على قدر كبير من الكفاءة، ما مكنهم من الانضمام إلى المنتخب، بفضل نتائجهم وأرقامهم المتميّزة على المستويين المحلي والدولي».

مريم الفارسي تخوض منافسات 100 متر اليوم

أجرت مريم الفارسي، عداءة منتخبنا الوطني المشاركة في سباق 100 متر بأولمبياد باريس، تدريبها أمس، قبل خوض منافسات الدور التمهيدي للسباق اليوم الذي يشهد مشاركة 36 عداءة ضمن أربع جولات، بواقع تسع عداءات في كل جولة، حيث تتأهل صاحبات المراكز الثلاثة الأولى في كل جولة، إضافة إلى صاحبات أفضل خمسة أزمنة إلى منافسات الجولة الأولى.

المر: نسعى إلى تجهيز جيل مميز من الموهوبين في ألعاب القوى

أكد رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، اللواء الدكتور محمد المر أن الخطة الشاملة التي أطلقها الاتحاد لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، ستسهم في زيادة مشاركة ألعاب القوى الإماراتية في البطولات الدولية والأولمبية، نظراً لأهميتها في ترسيخ منظومة التطور في اللعبة، والوصول بها إلى آفاق التنافسية في البطولات الخارجية.

وقال: «نسعى إلى تجهيز جيل مميز من الشباب الموهوبين، ونتوقع المزيد من الإنجازات في المنافسات الدولية المقبلة، وسنستمر في إعدادهم على الوجه الأكمل، وتوفير جميع متطلبات التميز والنجاح، ولدينا قاعدة قوية من الناشئين الموهوبين، يحظون بالرعاية والاهتمام والمتابعة من المعنيين بالأمر في اللجان المختلفة داخل الاتحاد، بما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية لصناعة الأبطال».

وأضاف: «هناك العديد من البرامج التي يعمل عليها الاتحاد للتطوير، تتضمن تنظيم البطولات والتعاون مع الأندية، وتوفير فرص الإعداد الشامل من خلال المعسكرات المحلية والخارجية، والمشاركة في البطولات الخارجية، وصقل القدرات وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، إضافة إلى استضافة البطولات الإقليمية والدولية، وهدفنا الاستراتيجي الذي نسعى إلى تحقيقه، هو بناء قاعدة متمكنة من اللاعبين الذين يمتلكون المهارة والقدرات العالية، لرفع علم الدولة في المحافل الخارجية».

وعن مشاركة اللاعبة المميزة، مريم الفارسي في الأولمبياد، قال: «ستشارك في مسابقة 100 متر عدو، بعد أن أنهت معسكر الإعداد في مصر، الذي تم التركيز خلاله على رفع جاهزيتها الفنية، تحضيراً للاستحقاق الأولمبي، ونحرص على تأهيلها وتوفير جميع المتطلبات لمنحها الثقة المطلوبة، وثقتنا كبيرة بأن مشاركتها، ستمثل دافعاً كبيراً وملهماً للاعبي ألعاب القوى في دولة الإمارات، للوصول إلى الألعاب الأولمبية في السنوات المقبلة».

الجودو.. خسارة 4 لاعبين والأمل في عمر معروف

لاعب المنتخب الوطني للجودو ظافر أرام يختتم مشاركته بأولمبياد باريس. من المصدر

اختتم لاعب منتخب الجودو، ظافر أرام مشاركته في الأولمبياد عقب خسارته بوزن تحت 100 كغم أمام الهولندي كوريل مايكل بمنافسات دور الـ16، بعد أن افتتح مواجهاته بالفوز على نظيره البرازيلي جونكا ألفيس في دور الـ32 بالآيبون في الوقت الذهبي، بعد التعادل في وقت المباراة الأصلي.

ولحق ظافر أرام بكل من بشيرات خرودي، ونارمند بيان، وطلال شفيلي، إذ يتبقى للمنتخب مسابقة وزن فوق 100 كغم اليوم، عبر لقاء اللاعب عمر معروف مع الجزائري محمد المهدي ليلي.