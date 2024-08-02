هل أثار كهربا أزمة جديدة في الاهلي؟

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الاهلي ، عن حقيقة وجود أزمة بين محمود كهربا نجم القلعة الحمراء مع الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب السويسري كولر.

وقال المصدر:” لقد شارك كهربا شارك بشكل طبيعي في مران اللاعبين المستبعدين من المباراة، ولم يصدر أي ردود فعل سلبية من اللاعب”.

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البنك الاهلي يرد على أنباء مفاوضات الاهلي والزمالك لضم لاعبيهالاهلي من تحقيق الفوز اليوم الخميس أمام نظيره البنك الاهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الاهلي بهدف دون مقابل أمام نظيره البنك الاهلي، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الأربعاء.

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وأحرز هدف الفوز لصالح النادي الاهلي وسام أبو علي في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول حيث انتهى بتقدم الأحمر بهدف دون رد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي إلى 75 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد البنك الاهلي عند 34 نقطة محتلًا المركز الثاني عشر.