مفاجأة بشأن رحيل إدارة بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الاهلي ومنتخب مصر السابق عن مفاجأة بشأن مستقبل إدارة نادي بيراميدز برئاسة ممدوح عيد.

وأشارت التقارير منذ فترة عن رحيل إدارة نادي بيراميدز برئاسة ممدوح عيد بعد قرار من مالك النادي الإماراتي سالم الشمسي واقتراب طاهر أبوزيد نجم الاهلي وأسطورة الكرة المصرية من تولي رئاسة النادي.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»: «تم التجديد لإدارة بيراميدز الحاليه بالكامل».

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ولم يتوج نادي بيراميدز بأي بطولة منذ شرائه عام 2018 من الأسيوطي سبورت، وتولى ممدوح عيد رئاسة نادي بيراميدز منذ صيف 2019 خلفًا لـ حسام البدري.

وابتعد الفريق السماوي عن المنافسة على بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 70 نقطة، جمعهم من الفوز في 21 مباراة و7 تعادلات، وتعرض للهزيمة في 3 مباريات، أحرز لاعبوه 54 هدفًا وتلقت شباكه 24.

بينما يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة، من 29 مباراة لعبها المارد الأحمر، ويفصله عن التتويج بلقب الدوري 4 نقاط.