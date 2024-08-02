البنك الاهلي يرد على أنباء مفاوضات الاهلي والزمالك لضم لاعبيه

قام أشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي بالرد على مفاوضات الاهلي والزمالك لضم نجمي فريقه الأول لكرة القدم.

وانتشرت أنباء عن وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك لضم يعقوبو نجم البنك الاهلي، خلال الفترة الماضية.

وقال أشرف نصار في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت: “لا توجد أي مفاوضات، اللاعب مستمر مع البنك الاهلي في الموسم المقبل”.

وبشأن ضم الاهلي للاعب البنك الاهلي أسامة فيصل قال: “لا يوجد أي مفاوضات من جانب النادي الاهلي بشأن اللاعب”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الاهلي قد تلقى الهزيمة بهدف دون مقابل أمام نظيره الاهلي في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الخميس.

ويحتل الاهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة، بينما يتواجد البنك الاهلي في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.