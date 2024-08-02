شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لاستعادة الانتصارات أمام الجونة الليلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز مع دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة نظيره الجونة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الجونة بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان استعادة الانتصارات بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة، بينما يتمسك علاء عبد العال المدير الفني للجونة بتحقيق الفوز الليلة لتكرار نتيجة الدور الأول بين الفريقين حيث تفوق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 46 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 44 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.

وفى المقابل يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 42 هدف.

وخسر الزمالك من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف بآخر ظهور فى المسابقة، فيما تعادل الجونة مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لمواصلة تصحيح مسار فريقه بجدول الدوري عن طريق استعادة الانتصارات مستعيناً بعدد من اللاعبين الشباب، وهى السياسة المتبعة من قبل الجهاز الفنى فى الفترة الأخيرة للوقوف على مستوى اللاعبين الشباب لحسم مصيرهم، خاصة أن الزمالك فقد فرصة المنافسة على بطولة الدورى بعدما انحصرت المنافسة بين الاهلى وبيراميدز.

يستعيد فريق الزمالك في مباراة الليلة جهود نجمه عبد الله السعيد الذى غاب عن لقاء المقاولون الأخير بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الزمالك وبيراميدز في الدقيقة 47 وكان اللاعب حصل على إنذارين وقت تواجده داخل صفوف الفريق السماوى.

فيما يغيب محمد صبحى ومحمد عبد الشافى وأحمد حمدى ومحمود الونش بسبب التأهيل بسبب الإصابة ويواصل الغياب أيضاً الرباعى أحمد سيد زيزو وزياد كمال ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد للتواجد مع المنتخب الاوليمبى في أولمبياد باريس.

في المقابل، طالب علاء عبد العال المدير الفني للجونة لاعبيه بإستغلال ابتعاد الزمالك عن المنافسة بتكرار الفوز على الفارس الأبيض لتحسين مركزه في جدول المسابقة في الأمتار الأخيرة.