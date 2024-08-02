شكرا لقرائتكم خبر عن دكة الأهلي تُعيد سيناريو الرحيل أمام بيرسي تاو والان مع تفاصيل الخبر

توترت علاقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي جعل المدير الفني يستبعد اللاعب من مباراة البنك الأهلي التي أقيمت أمس ، الخميس، في الدوري الممتاز لتزداد الأمور اشتعالاً بين الطرفين، حيث أصبح كل طرف غير راض عن تصرفات الأخر، فالمدير الفني أكد أن بيرسي تاو لا يتدرب بجدية خلال الفترة الماضية ويؤدي بحالة من الأستهتار ويغيب عنه التركيز الأمر الذي لا يستحق معه التواجد في التشكيل الأساسي، فيما يرى اللاعب الجنوب أفريقي أن المدير الفني لا يُجيد التعامل معه فرغم دوره المؤثر مع الفريق خلال الفترة الماضية، إلا أنه وجد نفسه بديلاً دون سبب كما أن المدير الفني يدفع بلاعبين أقل منه تأثيراً .

الأمور تأزمت للغاية بين كولر وبيرسي تاو الأمر الذي يهدد برحيل اللاعب الجنوب أفريقي رغم أن الأخير كان قد أغلق فكرة الرحيل منذ عدة أسابيع بسبب عدم قوة العروض التي وصلته من أندية خارجية وتحديداً من السعودية وجنوب أفريقيا ، وبات من الوارد أن يُعيد بيرسي تاو التفكير في مسألة البقاء مع كولر خلال الموسم المقبل إلا إذا تحسنت علاقتهما خلال الأسابيع المقبلة.

