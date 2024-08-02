شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبى أمام باراجواى فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر الأولمبى فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، تحديا جديدا أمام نظيره بارجواى فى ربع نهائى أولمبياد باريس 2024، فى لقاء مثير بعد وصول الفراعنة إلى هذا الدور متصدرين مجموعته الثالثة على حساب إسبانيا الوصيف.

واستقر ميكالى على التشكيل الذى يخوض به اللقاء المرتقب مساء اليوم، والذى يشهد عدة تغييرات منها التفكير فى الاعتماد على أحمد نبيل كوكا كظهير أيسر وعودة محمود صابر للتشكيل الأساسى فى وسط الملعب.

التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبى

ويشهد التشكيل الأقرب للقاء تواجد كل من حمزة علاء فى حراسة المرمى، وكوكا وعمر فايد وحسام عبد المجيد وأحمد عيد فى الدفاع، والننى ومحمد شحاتة ومحمود صابر فى الوسط، وزيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل فى الهجوم.

وبلغ المنتخب المصرى بجدارة الدور ربع النهائى لمسابقة كرة القدم ضمن فعاليات النسخة الثالثة والثلاثين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، المقامة حاليا فى العاصمة الفرنسية باريس.

وحقق منتخب "الفراعنة" الأولمبى مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره الإسبانى بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء، سجل إبراهيم عادل هدفى المنتخب بينما سجل المهاجم الإسبانى صامويل اوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.

وحقق منتخب مصر انتصاره الثانى على التوالى، وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وبلغ دور الثمانية الكبار رفقة وصيفه الإسبانى برصيد 6 نقاط.

وتأهل منتخب مصر الأولمبى للدور الثانى متجاوزا المرحلة الأولى فى الأولمبياد للمرة السابعة فى تاريخ مشاركاته، حيث شارك المنتخب فى إثنى عشر نسخة ماضية بالأولمبياد عبر التاريخ، وهذه هى المشاركة الثالثة عشر.

فى المقابل وصل منتخب بارجواى لربع النهائى فى وصافة المجموعة الرابعة خلف المنتخب اليابانى، ويطمح لكتابة التاريخ بالوصول للمربع الذهبى.

ويحلم رفاق البرازيلى روجيريو ميكالى بالفوز والوصول إلى نصف نهائى البطولة للمرة الثالثة فى التاريخ، حيث تحقق هذا الانجاز مرتين من قبل فى نسخة 1928 ونسخة 1964، وحال تكرار نفس الانجاز ستكون مصر أمام فرصتين لحصد أول ميدالية فى كرة القدم عبر تاريخها.