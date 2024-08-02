"بقالك سنتين مش مرتاحة".. رسالة من لاعبة الزمالك لقائدة الأهلي السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

وجّهت ياسمين نوح قائدة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، رسالة إلى شروق فؤاد لاعبة الأهلي السابقة والمنضمة حديثا إلى صفوف الفريق الأبيض.

وكتبت نوح عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بقالك سنتين مش مرتاحه وكان في إيدك تاخدي القرار ده من زمان بس الحمدلله على كل شئ".

وأضافت: "و بطلب من كل أخواتي و مدربيني و جمهور نادي الزمالك العظيم دعم اختي وصاحبتي شروق فؤاد، هي تستاهل الدعم و شروق من أحسن المعدين في مصر وإن شاء الله ترجعي رقم واحد في مصر عشان ده مكانك الطبيعي مبسوطة أنك في بيتي وسط أهلي، اللي يشتري الزمالك يتشال على الرأس".

وتعاقد الزمالك مع شروق فؤاد لتدعيم صفوف الطائرة، وكانت الأخيرة فسخت تعاقدها مع الأهلي بنهاية الموسم الماضي.

وبدأت شروق مسيرتها داخل القلعة الحمراء، حتى أصبحت قائدة الفريق.

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