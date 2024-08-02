"رقم تاريخي وهانت".. رسالة من إمام عاشور مع اقتراب نهاية الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، على تلاحم المباريات في الدوري المصري، مشيرا إلى أنه يسعى لتحقيق اللقب لإسعاد الجماهير.

وكتب عاشور عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "بعدما حصلنا على بطولة أفريقيا وفي التوقيت المفترض أن نكون في راحة فيه، بعد موسم طويل وصعب، وجدنا أنفسنا نلعب مباراة كل 3 أيام في ضغط وتعب لا يتحمله أحد".

وأضاف: "ورغم ذلك اللاعبين جميعهم رجال، ونحقق رقما تاريخيا بـ18 فوز متتالي، هانت خلاص بإذن الله ربنا يكلل تعبنا وجهدنا بالبطولة ونحتفل بها مع الجمهور "اللي وقف في ضهرنا" والسبب الرئيسي في أننا نضغط على نفسنا ونطلع كل شيء لأجلهم وللنادي".

وحقق الأهلي الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ليعتلي الأحمر صدارة الدوري المصري برصيد 75 نقطة.