شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. القناة الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبى مع باراجواى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر الأولمبي مواجهة مرتقبة ومصيرية أمام باراجواي، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد باريس 2024).

مشوار مصر وباراجواى

تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي الأولمبياد بعدما احتل صدارة المجموعة الثالثة التي ضمت كلا من: "إسبانيا، أوزبكستان والدومينيكان"، برصيد 7 نقاط.

بينما احتلت باراجواي وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من فوزين على الكيان الصهيوني ومالي، والخسارة من اليابان.

الألعاب الأولمبية.. القنوات الناقلة

تذاع منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" على شبكة قنوات بي إن سبورتس، والتي حصلت على حقوق نقل فعاليات الدورة.

وكان أول ظهور لمصر في الألعاب الأولمبية عام 1920، ومنذ ذلك الحين، لم يحقق الفراعنة أي ميدالية، وهو ما يمثل دافعا قويا لكتيبة روجيرو ميكالي من أجل صناعة المجد.

وحال تأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي، سيمنحه الفرصة في المنافسة على ميدالية أولمبية.