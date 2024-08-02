شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المصارعة الحرة يغادر القاهرة للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة منتخب المصارعة الحرة القاهرة، منذ قليل، فى طريقها إلى باريس للمشاركة فى الدورة الأولمبية التى تستمر حتى 11 أغسطس الجارى.

وتضم البعثة كلا من محمد محمود رئيس الاتحاد، محمد مصطفى مدرب، واللاعبون ضياء جودة، جمال عبد الناصر، مصطفى جبر، بالإضافة إلى عمرو رضا.

كان عبد اللطيف منيع ومحمد جبر وصلا إلى باريس أمس قادمين من بلغاريا حيث انتهاء موسم الإعداد الخاص بهما استعدادا للمشاركة فى الأولمبياد.