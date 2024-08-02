شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يعلن التعاقد مع وليد سليمان فى صفقة تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

نجح النادى الأهلى فى إتمام التعاقد مع نجمه الأسبق وليد سليمان فى مثل هذا اليوم 2 أغسطس 2011 ليسطر الحاوى قصة تاريخية بالقميص الأحمر انتهت بتواجده حالياً مديراً لقطاع الناشئين فى القلعة الحمراء.

توج وليد سليمان بقميص الأهلى بـ24 بطولة وشارك فى 295 مباراة وسجل 68 هدفاً وصنع 48 هدفا، قبل أن يعلن الاعتزال بعدما ساهم بقوة في تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية.

حقق وليد سليمان مع الأهلي خلال مسيرته 24 بطولة قارية ومحلية؛ 7 بطولة الدوري الممتاز و4 مرات الفوز بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 6 مرات والسوبر الأفريقي 4 مرات ولقب وحيد في الكونفدرالية الأفريقية، فصلا عن مشاركته في تحقيق الأهلي للمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية في مرتين.

وإجمالا شارك وليد سليمان فى 295 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بواقع 16363 دقيقة لعب نجح خلالها فى تسجيل 68 هدف وصنع 48 هدف أخر وتلقى 29 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد.

وكانت أهداف الحاوى ولمساته حاسمة في العديد من البطولات التي توج بها الأحمر، ويتذكر له الجمهور الأهلاوي هدفه الثاني والذي منح الفريق الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2012 على حساب الترجي، بالإضافة إلى مساهمته في التتويج بالكونفدرالية عام 2014 بعرضية رائعة على رأس عماد متعب، وكذلك أحرز سليمان هدفاً غالياً لكل جماهير الأهلى فى مرمى الزمالك خلال لقاء الفريقين فى إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.