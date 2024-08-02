موعد مباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة باراجواي، في ربع نهائي مسابقات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024، بعد التأهل إلى هذا الدور كأول المجموعة الثالثة متفوقا على المنتخب الإسباني.

موعد مباراة مصر وباراجواي

تقام مباراة مصر وباراجواي، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، وذلك على ملعب ستاد اورنج فيلودروم بمدينة مارسيليا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وباراجواي

تنقل مباراة مصر وباراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، على قناتي بي إن سبورتس 2 والرياضية المغربية.

مشوار منتخب مصر الأولمبي في باريس

وبدأ منتخب مصر الأولمبي مشواره في دورة الألعاب الأولمبية بالتعادل سلبيا مع الدومينيكان، ثم الفوز على أوزباكستان بهدف نظيف.

وفي الجولة الأخيرة تمكن منتخب مصر من انتزاع صدارة المجموعة، بالفوز على إسبانيا بنتيجة 2-0.

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