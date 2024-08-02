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"أخطاء تحكيمية فرقت".. لاعب الزمالك السابق يتحدث عن منافسة بيراميدز للأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك الأسبق والمدير الفني الحالي لنادي غزل المحلة، عن منافسة بيراميدز للأهلي على لقب .

وقال عيد عبدالملك في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية "etc": "بيراميدز في مباراتي الأهلي لم يكن سيئا، وكان ندا أمام الأهلي، ولكن كانت هناك أخطاء تحكيمية فرقت في المباراتين".

وأضاف: "طبيعي أن الأهلي خبراته أكبر وجمهوره أكبر، وفيما يخص هزيمة بيراميدز من الزمالك، طبيعي لأنه عمره ما فاز على الزمالك".

وفاز الأهلي على بيراميدز في مباراتي الدوري المصري، الأولى بنتيجة 3-2، والثانية بهدف نظيف، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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