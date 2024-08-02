"أخطاء تحكيمية فرقت".. لاعب الزمالك السابق يتحدث عن منافسة بيراميدز للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك الأسبق والمدير الفني الحالي لنادي غزل المحلة، عن منافسة بيراميدز للأهلي على لقب الدوري المصري.

وقال عيد عبدالملك في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية "etc": "بيراميدز في مباراتي الأهلي لم يكن سيئا، وكان ندا أمام الأهلي، ولكن كانت هناك أخطاء تحكيمية فرقت في المباراتين".

وأضاف: "طبيعي أن الأهلي خبراته أكبر وجمهوره أكبر، وفيما يخص هزيمة بيراميدز من الزمالك، طبيعي لأنه عمره ما فاز على الزمالك".

وفاز الأهلي على بيراميدز في مباراتي الدوري المصري، الأولى بنتيجة 3-2، والثانية بهدف نظيف، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني.