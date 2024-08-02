مصر في الأولمبياد.. القدم لتكرار إنجاز أمستردام وطوكيو.. اليد لحسم التأهل وأمل ضعيف للطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تترقب جماهير الكرة المصرية مباريات الألعاب الجماعية للبعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024 اليوم، إذ يخوض منتخب مصر للألعاب الجماعية 3 مباريات في كل من، كرة القدم، الطائرة واليد.

الأولمبي لتكرار إنجاز أمستردام وطوكيو

وفي المشاركة الثالثة عشر لمنتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية، يسعى منتخب الفراعنة لتكرار إنجاز أمستردام وطوكيو.

ففي جميع المشاركات لم يصل منتخب مصر الأولمبي إلى نصف نهائي الأولمبياد، سوى مرتين، الأولى في نسخة أمستردام 1928، حينها أنهى المسابقة في المركز الرابع، بعد الهزيمة من الأرجنتين 6-0 في نصف النهائي.

ففي مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، خسر منتخب مصر من إيطاليا بنتيجة 11-3، وكانت هذه هي الهزيمة الأكبر لمنتخب مصر في الأولمبياد، لينهي المسابقة في المركز الرابع وهو أقصى ما وصل إليه.

وفي طوكيو 1964، فاز منتخب مصر الأولمبي على غانا بنتيجة 5-1 في ربع النهائي، ولكنه خسر في نصف النهائي من المجر بنتيجة 6-0، ليفرط مرة أخرى في الميدالية البرونزية بعد الهزيمة من ألمانيا.

فوز وحيد للتأهل

يخوض منتخب مصر لكرة اليد مباراة قوية ضد النرويج الذي حسم تأهله، في العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، ويحتل الفراعنة المركز الرابع بعد حصد 3 نقاط في أول 3 جولات، بالفوز على المجر ثم الخسارة من الدنمارك والتعادل مع فرنسا، ويحتاج منتخب مصر لكرة اليد للفوز في إحدى المباراتين، للتأهل إلى الدور المقبل،

أمل ضعيف للطائرة

يخوض منتخب مصر للكرة الطائرة مباراة قوية ضد البرازيل، في الثانية ظهر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ويسعى لتحقيق الفوز الأول، عقب الهزيمة من بولندا وإيطاليا.

ويتذيل منتخب مصر للكرة الطائرة المجموعة الثانية، دون نقاط، فيما يأتي منتخب البرازيل في المركز الثالث بنقطة وحيدة، ويسعى الفراعنة للفوز للحفاظ على حظوظه بالتأهل إلى ربع النهائي.

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