التشكيل المتوقع للزمالك ضد الجونة في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري، ويسعى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للأبيض، لتحسين المسار، عقب الخسارة من المقاولون العرب بنتيجة 2-1.

وتقام مباراة الزمالك والجونة، في التاسعة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، وتنقل على قناة أون تايم سبورتس.

وكشف مصدر لمصراوي، اختيارات جوميز لمباراة الجونة، إذ يعاني البرتغالي من أزمة في حراسة المرمى بإصابة محمد صبحي واستبعاد محمد عواد لأسباب فنية، ويحرس عرين الأبيض الحارس الشاب محمود الشناوي.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى، محمود الشناوي

خط الدفاع، عمر جابر، حمزة المثلوثي، مصطفى الزناري، أحمد فتوح

خط الوسط، نبيل عماد دونجا، محمد السيد، محمود شيكابالا

خط الهجوم، سيد نيمار، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة الزمالك والجونة والقناة الناقلة