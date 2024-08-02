شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الخالق البنا يحقق المركز الثالث فى منافسات نهائى D للتجديف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - باريس - رامى ناجىالجمعة، 02 أغسطس 2024 12:18 م
حقق عبد الخالق البنا المركز الثالث فى منافسات نهائى D للتجديف فى أولمبياد باريس 2024 المقامة فعالياتها حالياً فى فرنسا.
وكان عبد الخالق البنا تأهل إلى ربع النهائى من منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بباريس، وذلك بعد حصوله على المركز الثالث فى التصفية الأولى لسباقات التجديف للقارب الفردى مسافة 2000 متر بزمن قدره 7:05 دقيقة.
هذه هى المشاركة الأولمبية الثالثة لعبد الخالق البنا بعد مشاركاته فى أولمبياد ريو 2016 وطوكيو 2020، وقد تأهل البنا إلى أولمبياد باريس 2024 بعد تتويجه بالميدالية الذهبية والمركز الأول في البطولة الأفريقية للتجديف في تونس عام 2023.
ويمثل التجديف فى الأولمبياد الثلاثى عبد الخالق البنا، وأحمد خالد تيتو ومحمد علاء قوطة.
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