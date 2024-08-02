شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الخالق البنا يحقق المركز الثالث فى منافسات نهائى D للتجديف والان مع تفاصيل الخبر

حقق عبد الخالق البنا المركز الثالث فى منافسات نهائى D للتجديف فى أولمبياد باريس 2024 المقامة فعالياتها حالياً فى فرنسا.

وكان عبد الخالق البنا تأهل إلى ربع النهائى من منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بباريس، وذلك بعد حصوله على المركز الثالث فى التصفية الأولى لسباقات التجديف للقارب الفردى مسافة 2000 متر بزمن قدره 7:05 دقيقة.