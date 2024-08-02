شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك والجونة فى الدورى قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز لمواجهة الجونة فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى بحثاً عن استعادة الانتصارات بعدما خسر الفارس الأبيض مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الجونة بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية فى الأمتار الأخيرة.

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول الدورى برصيد 46 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.

وفى المقابل يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 42 هدفا.

وخسر الزمالك من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور فى المسابقة فيما تعادل الجونة مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والجونة العرب في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.