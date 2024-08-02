شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الجونة فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز مع دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة نظيره الجونة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للجونة 3.78 مليون يورو.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الجونة بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان استعادة الانتصارات بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة، بينما يتمسك علاء عبد العال المدير الفني للجونة بتحقيق الفوز الليلة لتكرار نتيجة الدور الأول بين الفريقين، حيث تفوق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لمواصلة تصحيح مسار فريقه بجدول الدوري عن طريق استعادة الانتصارات مستعيناً بعدد من اللاعبين الشباب، وهى السياسة المتبعة من قبل الجهاز الفنى فى الفترة الأخيرة للوقوف على مستوى اللاعبين الشباب لحسم مصيرهم، خاصة أن الزمالك فقد فرصة المنافسة على بطولة الدورى بعدما انحصرت المنافسة بين الاهلى وبيراميدز.

فيما يغيب محمد صبحى ومحمد عبد الشافى وأحمد حمدى ومحمود الونش بسبب التأهيل بسبب الإصابة ويواصل الغياب أيضاً الرباعى أحمد سيد زيزو وزياد كمال ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد للتواجد مع المنتخب الأولمبى في أولمبياد باريس.

في المقابل طالب علاء عبد العال المدير الفني للجونة لاعبيه باستغلال ابتعاد الزمالك عن المنافسة بتكرار الفوز على الفارس الأبيض لتحسين مركزه في جدول المسابقة في الأمتار الأخيرة.