شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. القيمة التسويقية للمنتخب الأولمبى قبل مواجهة باراجواى والان مع تفاصيل الخبر

يلاقى فى الثامنة مساء اليوم الجمعة منتخب مصر الأولمبى نظيره باراجواى فى ربع نهائى أولمبياد باريس، فى لقاء مثير بعد وصول الفراعنة إلى هذا الدور متصدرين مجموعته الثالثة على حساب إسبانيا الوصيف.

تُقدر قيمة منتخب مصر الأولمبي التسويقية بوجود الـ 22 لاعبًا، بمبلغ 13.73 مليون يورو، ليحتل المركز الثاني عشر في ترتيب أكثر المنتخبات قيمة تسويقية في المنافسات.

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب باراجواى الأولمبى 54.10 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمى.

ويتصدر خوليو إنسيسو، نجم برايتون الإنجليزى، قائمة أغلى اللاعبين فى صفوف المنتخب المنافس للفراعنة، حيث تبلغ قيمته التسويقية 22 مليون يورو، يليه دييجو جوميز، لاعب إنتر ميامى الأمريكى بثمانية ملايين يورو.

وبلغ المنتخب المصرى بجدارة الدور ربع النهائى لمسابقة كرة القدم ضمن فعاليات النسخة الثالثة والثلاثين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، المقامة حاليا فى العاصمة الفرنسية باريس.

وحقق منتخب الفراعنة الأولمبى مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره الإسبانى بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء، سجل إبراهيم عادل هدفى المنتخب، بينما سجل المهاجم الإسبانى صامويل اوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.

وحقق منتخب مصر انتصاره الثانى على التوالى، وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وبلغ دور الثمانية الكبار رفقة وصيفه الإسبانى برصيد 6 نقاط.

وتأهل منتخب مصر الأولمبى للدور الثانى متجاوزا المرحلة الأولى فى الأولمبياد للمرة السابعة فى تاريخ مشاركاته، حيث شارك المنتخب فى إثنى عشر نسخة ماضية بالأولمبياد عبر التاريخ، وهذه هى المشاركة الثالثة عشر.

فى المقابل وصل منتخب باراجواى لربع النهائى فى وصافة المجموعة الرابعة خلف المنتخب اليابانى، ويطمح لكتابة التاريخ بالوصول للمربع الذهبى.

ويحلم رفاق البرازيلى روجيريو ميكالى بالفوز والوصول إلى نصف نهائى البطولة للمرة الثالثة فى التاريخ، حيث تحقق هذا الانجاز مرتين من قبل فى نسخة 1928 ونسخة 1964، وحال تكرار نفس الانجاز ستكون مصر أمام فرصتين لحصد أول ميدالية فى كرة القدم عبر تاريخها.