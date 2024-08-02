شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. عزمى محيلبة يحقق 25 طبقا فى تصفيات الجولة الثانية للاسكيت والان مع تفاصيل الخبر

وشهدت الجولة الأولى تحقيق الثانى عزمى محيلبة 24/25 بأولمبياد باريس 2024.

ويشارك الاتحاد المصري للرماية بـ 11 لاعبًا ولاعبة وهم: عزمي محيلبة، محمد حمدي، إبراهيم أحمد، عمر هشام، عمر خالد، ريماس وليد، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، مي مجدي، نور عباس، وماجي مصطفى.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.