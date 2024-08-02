شكرا لقرائتكم خبر عن شروق فؤاد بعد انضمامها للزمالك: بداية وتحدى جديد والخيرة فيما اختاره الله والان مع تفاصيل الخبر

أعربت شروق فؤاد، لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة، عن سعادتها بالانضمام لفريق سيدات الطائرة بنادي الزمالك بعد فسخ تعاقدها مع النادي الأهلي، مؤكدة أنها بداية وتحدي جديد خلال مسيرتها، وقالت شروق عبر حسابها على انستجرام: "بداية جديدة وتحدي جديد.. الخيرة فيما اختاره الله لنا.. والله يعلم وأنتم لا تعلمون".



شروق فؤاد

يأتى هذا بعدما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع شروق فؤاد "صانعة ألعاب" منتخب مصر لتدعيم صفوف فريق الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء.

ووقعت شروق فؤاد، على عقود انضمامها للزمالك، خلال الجلسة التي جمعتها مع نيرة الأحمر، ورامي نصوحي، وأحمد خالد، أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أحمد فتحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء.

وتعد شروق فؤاد، من أبرز اللاعبات في مركز صناعة اللعب وسبق لها وحصدت لقب أفضل صانعة ألعاب في بطولة إفريقيا للأندية عامي 2016 و2019، كما تُوجت بلقب أفضل صانعة ألعاب في البطولة العربية وأفريقيا عام 2015.