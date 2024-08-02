شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الجمل يحقق المركز الـ14 فى رمى المطرقة بألعاب القوى بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

حقق مصطفى الجمل المركز الـ 14 في المجموعة الاولى في منافسات رمي المطرقة بالعاب القوى برقم 70.09.

تخوض البعثة المصرية منافسات قوية اليوم الجمعة، على صعيد السلاح بمنافسة الفرق والعاب القوى والرماية وكرة اليد وغيرها بأولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى يوم 11 أغسطس الجارى.

يخوض منتخب سلاح سيف المبارزة منافسة الفرق فى الثانية والنصف ظهرا، على أن يلتقى منتخب رجال الطائرة مع البرازيل الثانية ظهرا فى ثالث مواجهاته بعد الخسارة أمام ايطاليا وبولندا.

فيما يخوض منتخب اليد مباراة قوية فى العاشرة مساءا مع النرويج فى رابع مواجهاته بعد تحقيق الفوز على المجر بضربة البداية ثم الخسارة من الدنمارك والتعادل مع فرنسا على التوالى.