شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نقاط تفصل الاهلى عن التتويج بالدوري المصري فى الصراع مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الأهلى نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء الاحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

رفع الأهلي رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الدوري المصري بعد فوزه على البنك الاهلى بهدف دون رد سجله وسام أبو على، بعد خوضه 29 مباراة، متفوقا بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي لعب 31 لقاء.

وبات الأهلي على بعد 4 نقاط فقط من الاحتفاظ بلقب الدوري للنسخة الثانية على التوالي، حيث سيعني وصوله إلى النقطة 79 حسم تتويجه بالمسابقة رسميا هذا الموسم، بغض النظر عن نتائج أقرب ملاحقيه بيراميدز.

تعد مباراة الاهلى والمقاولون العرب مهمة في رحلة المارد الأحمر للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وفي حالة تساوي نقاط الأهلي وبيراميدز في النقاط بنهاية الدوري المصري 2024 سيتم الاحتكام إلى النقاط في المواجهات المباشرة بين الفريقين، وفي حالة التساوي يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

وإذا تساوى الفريقان في فارق الأهداف بالمواجهات المباشرة، يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف عمومًا في الدوري لتحديد البطل، وإن حدث التساوي مجددًا يكون المحدد الأخير هو إجمالي الأهداف المسجلة، وإن حدث التساوي يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري المصري 2024.

مباريات الأهلى المتبقية

الأهلي ضد المقاولون العرب – الأحد 4 أغسطس – الساعة التاسعة مساءً – الجولة 23.

سموحة ضد الأهلي – الخميس 8 أغسطس – الساعة التاسعة مساءً – الجولة 24.

الأهلي ضد زد – الأحد 11 أغسطس – الساعة التاسعة مساءً – الجولة 25.

إنبي ضد الأهلي – الأربعاء 14 أغسطس – الساعة التاسعة مساءً – الجولة 33.

الأهلي ضد مودرن سبورت – لم يحدد بعد – الجولة 34.

مباريات بيراميدز المتبقية

يتبقى لبيراميدز 3 مباريات فقط في مسابقة الدوري بالموسم الجاري، وجاءت مباريات بيراميدز المتبقية كالتالي:

ـ زد: 4 أغسطس

ـ الداخلية: 14 أغسطس

- طلائع الجيش: 17 أغسطس