شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد مصطفى كامل منصور حارس الأهلى والفراعنة الأسبق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تمر، اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد مصطفى كامل منصور، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، والذى يصادف اليوم 2 أغسطس عام 1914.

بدأ مصطفى كامل منصور رحلته مع الساحرة المستديرة فى عمر 16 عاما، وفى بداية 1934 انضم لمنتخب مصر، وحفر اسمه فى تاريخ الكرة المصرية، بعدما شارك مع المنتخب فى بطولة كأس العالم بإيطاليا ولعب المباراة الوحيدة لمصر أمام المجر وخسرها الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبالرغم من الأهداف الأربعة التى سكنت مرماه إلا أن منصور قدم مباراة رائعة ونال إشادة كل المتابعين، وإن تأثر بإصابته بكسر فى الأنف.

شارك منصور مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأوليمبية بألمانيا، عام 1936، وأقنعه مدرب منتخب مصر الاسكتلندي جيمس مكراي، آنذاك، بالانضمام إلى فريق كوينز بارك الإسكتلندى لمدة 3 سنوات، ليصبح أول حارس مصرى وعربى يحترف في أوروبا، وكذلك أول لاعب غير بريطاني يلعب في الدورى الإسكتلندى.

مصطفى كامل منصور، عاد من جديد للعب في صفوف الأهلى عام 1939، رغم تألقه مع فريقه الاسكتلندى، بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية، واستمر في اللعب له حتى اعتزاله عام 1945.

وعقب الاعتزال بدأ مصطفى كامل منصور مشواراً ناجحاً في أكثر من منصب، حيث عمل كمدير للكرة بالأهلي في مرتين عامي 1945 و1963، وعمل بالتحكيم ووصل للدرجة الدولية في التحكيم عام 1951 حيث كان احد الحكام المتميزين فى ملاعب الكرة المصرية.

كما شغل منصب المدير الفني لمنتخب مصر فى الفترة من 1957 حتى1960، وعقب هزيمة عام 1967، ابتعد منصور عن كرة القدم وعمل فترة طويلة فى أوروبا، ثم عاد إلى مصر وتولى رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عدة مرات كان آخرها عام 1994.

وفي 23 يوليو 2002 توفي مصطفى كامل منصور عن عمر ناهز 88 عاماً بعد رحلة طويلة، مع كرة القدم كان خلالها حارسا فذا واداريا حازما حاسما ثم حكما كبيرا ومديرا فنيا متميزا.