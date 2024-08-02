شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع الرتوش النهائية على حل أزمة القيد ويضمن استمرار جوميز والان مع تفاصيل الخبر

يزف مجلس الزمالك بشرى خير لجماهير القلعة البيضاء فى الأيام المقبلة، بعد الاقتراب من وضع الرتوش النهائية على أزمة القيد، التي يعانى منها النادى في الفترة الحالية، ولن يتمكن من إبرام صفقات في الانتقالات الصيفية المقبلة إلا بإسدال الستار عليها.

ويسابق مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب الزمن من أجل إنهاء أزمة القيد بعد جدولة المستحقات المالية المتأخرة لدى المغربي خالد بو طيب حيث يتبقى مستحقات مساعدي المدرب البرتغالى فيريرا؛ من أجل إنقاذ الموسم الجديد بالتعاقد مع عدد من الصفقات السوبر في الميركاتو الصيفى المقبل.

كما تمسك مسئولو القلعة البيضاء ببقاء البرتغالى جوزيه جوميز على رأس القيادة الفنية للفريق، لإكمال مشروعه مع القلعة البيضاء، حيث قال أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادى: "لا صحة على الإطلاق لما تردد عن وجود جلسة مع جوزيه جوميز لمناقشة تجديد تعاقده و ذلك لأن التعاقد معه ساري حتي نهاية الموسم القادم بنفس البنود و الشروط و دون اي تعديلات وفقا للعقد المبرم في منتصف الموسم الحالي و الذي تضمن شرطا واحدا لتجديده لسنة اضافية بالفوز بالكونفدرالية وهو ما تحقق بالفعل".

واستقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب استعادة لاعبى الفريق المعارين لأندية أخرى، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل تألقهم مع الأندية التي يلعبون لها في الفترة الجارية،وهم الثنائي ماجد هانى وحسام أشرف المعاران لبدلية المحلة، حمدى علاء المعار لسموحة، بالإضافة إلى أحمد محمود المعار للجونة،كما بات يسرى وحيد لاعب طلائع الجيش على أبواب الانتقال للقلعة البيضاء في الميركاتو الصيفى.