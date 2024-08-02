شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي عن عروض ضم محمد الشناوي : "بيحصل كل ميركاتو ..كلام وبس" والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر في الأهلي حقيقة العروض التي وصلت خلال الأيام الماضية لضم محمد الشناوي قائد وحارس الفريق ، موضحاً أن الحديث عن انتقال الشناوي لأحد الأندية الخلجية وتحديداً السعودية بات "حدوتة كل ميركاتو".

وتابع المصدر : نرغب في بقاء الشناوي الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل..فهو حارس كبير وصاحب خبرات كثيرة كما أنه قائد رائع وله دور مؤثلار في غرفة ملابس الفريق ونرغب في تواجده معنا لكن في الوقت نفسه لا نمانع مناقشة أي عروض تأتي له.

وأوضح المصدر أن الشناوي لم يتلقى عروض رسمية للتعاقد معه سواء من أندية سعودية أو من أي دوريات أخرى ،وحال وصول عروض رسمية سيتم دراستها وإتخاذ القرار المناسب فيها للحارس والأهلي.

من ناحية أخرى ، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول ،الخميس ،على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز، وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت صعبة، ونحن ساعدنا في صعوبتها، كان بالإمكان أن تنتهي المباراة بأربعة أهداف في حال استغلال الفرص التي أتيحت لنا، ولكن في النهاية سعداء بالحصول على الثلاث نقاط".

وواصل المدير الفني حديثه: "نخوض مباراة كل ثلاثة أيام وسط موسم صعب وغيابات، بسبب انضمام لاعبين إلى المنتخبات ولاعبين رحلوا عن الفريق. اللاعبون الدوليون وصلوا إلى 70 مباراة هذا الموسم وهو رقم مرعب، ويحتاجون إلى راحة تامة أسبوعين أو ثلاثة، وأخشى من تلاحم المواسم.. 18 فوزًا على التوالي رقم صعب، لكن لاعبي الأهلي يقدرون قيمة قميص الأهلي، وحققوا رقمّا تاريخيًّا يحسب لهم وللجهاز الفني".

وشدد المدير الفني على أن الأهلي لم يحسم بطولة الدوري، ولهذا سوف يجتمع مع الجهاز الفني لمواصلة التحضير للمباراة المقبلة في الدوري، واختتم كولر تصريحاته قائلًا: "الجهاز يعمل طوال الموسم على تجهيز جميع اللاعبين، خاصة الذين لم يشاركوا في المباريات، من أجل تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق، بسبب ضغط المباريات، ولا بد من تحية جميع اللاعبين".