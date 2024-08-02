شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مباراة جمعت الزمالك والجونة قبل لقاء الليلة..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع الجونة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وتحظى مباريات الزمالك والجونة دائما بإثارة كبيرة رغم التفوق الواضح للفريق الأبيض فى المواجهات المباشرة.

والتقى الزمالك مع الجونة فى 16 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض تسعة انتصارات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفا.

وانتهت أول مباراة جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فيما انتهت آخر مباراة جمعت الزمالك والجونة بفوز أبناء علاء عبد العال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الزمالك فى الدورى المصرى، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.