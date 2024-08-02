شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الفتاح يفاضل بين 4 عروض محلية للرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

منح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، إدارة النادي الضوء الأخضر للاستغناء عن خالد عبد الفتاح لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووافق كولر على رحيل عبد الفتاح رغم أن المدير الفني استعان باللاعب في بعض المباريات الماضية أساسياً في مكرز الظهير الأيمن على حساب محمد هاني ، واستفسر مسئولو الأهلي من كولر عن موقفه من رحيل عبد الفتاح بعد مشاركته أساسياً في أكثر من مباراة فما كان من المدير الفني إلا أن وافق على رحيل اللاعب.

وأرتبط أسم خالد عبد الفتاح بأكثر من عرض خلال الفترة الماضية أبرزها من سموحة والبنك الأهلي وزد والإتحاد السكندري.

من ناحية أخرى ، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول ،الخميس ،على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز، وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت صعبة، ونحن ساعدنا في صعوبتها، كان بالإمكان أن تنتهي المباراة بأربعة أهداف في حال استغلال الفرص التي أتيحت لنا، ولكن في النهاية سعداء بالحصول على الثلاث نقاط".

وواصل المدير الفني حديثه: "نخوض مباراة كل ثلاثة أيام وسط موسم صعب وغيابات، بسبب انضمام لاعبين إلى المنتخبات ولاعبين رحلوا عن الفريق. اللاعبون الدوليون وصلوا إلى 70 مباراة هذا الموسم وهو رقم مرعب، ويحتاجون إلى راحة تامة أسبوعين أو ثلاثة، وأخشى من تلاحم المواسم.. 18 فوزًا على التوالي رقم صعب، لكن لاعبي الأهلي يقدرون قيمة قميص الأهلي، وحققوا رقمّا تاريخيًّا يحسب لهم وللجهاز الفني".

وشدد المدير الفني على أن الأهلي لم يحسم بطولة الدوري، ولهذا سوف يجتمع مع الجهاز الفني لمواصلة التحضير للمباراة المقبلة في الدوري، واختتم كولر تصريحاته قائلًا: "الجهاز يعمل طوال الموسم على تجهيز جميع اللاعبين، خاصة الذين لم يشاركوا في المباريات، من أجل تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق، بسبب ضغط المباريات، ولا بد من تحية جميع اللاعبين".